Romi, Elias und die GranateJetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 3: Romi, Elias und die Granate
33 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12
Romi trifft auf Elias und ist zunächst begeistert. Doch zwischen Red Flags, Alkohol-Vibe und einem missglückten Kussversuch wird das vermeintliche Traummatch immer wackliger. Als Romi heimlich aus der Box geholt wird und Assal ihren Platz einnimmt, eskaliert die Situation. Am Ende fällt eine bittere Button-Entscheidung.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH