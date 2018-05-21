A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 21.05.2018: Folge 1
45 Min.Folge vom 21.05.2018Ab 12
Die Autobahnpolizisten Jörg Gläser und Ines Großhans machen auf der A2 in Brandenburg Jagd auf Raser und Drängler. Ein belgischer Fahrer gibt mitten in einer Baustelle richtig Gas - doch von Einsicht keine Spur! Oberbauleiter Jan Wegener und seine Crew kämpfen hingegen auf der Großbaustelle „Sesekebrücke“ gegen die Zeit. In wenigen Monaten muss das gesamte Bauwerk abgerissen werden. Doch ein abgebrochener Hydraulikmeißel macht ihnen einen Strich durch den Zeitplan. Dieser wird schnell zur Nebensache als ein Arbeiter ungesichert von der Brücke stürzt.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.