A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 01.06.2018: Folge 11
45 Min.Folge vom 01.06.2018Ab 12
In Michendorf sind die Polizeibeamten Ines Großhans und Jörg Gläser wieder einmal in Sachen Rettungsgasse unterwegs. Nicht umsonst: Bei einem Stau blockiert ein LKW-Fahrer gleich alle Spuren, denn er steht quer! Die Beamten können ihren Augen kaum trauen. Dr. Heiko Johannsen von der Medizinischen Hochschule Hannover untersucht mit Kollegen Autounfälle und ihre Ursachen. Ein merkwürdiger Unfall auf der A2 zeiht ihre Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich…
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.