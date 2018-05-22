A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 22.05.2018: Folge 3
44 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 12
Bedrückende Bilder in Bad Nenndorf: Der Anhänger eines Viehtransports mit 65 Rindern ist umgekippt. Feuerwehr und Tierärzte sind vor Ort, und setzen alles daran, die Tiere zu retten. In Oelde müssen sich Oberstraßenmeister Carsten Kolbe und seine Team während der Arbeit am Mittelstreifen besonders selbst in Acht nehmen: Der Grünschnitt ist ein gefährlicher Einsatz, denn auf die Männer in Orange achten nur die wenigsten Autofahrer.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.