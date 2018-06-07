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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 15

DMAXFolge vom 07.06.2018
Folge 15

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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 07.06.2018: Folge 15

44 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12

Ein tödlicher Verkehrsunfall in Höhe Wollin gibt Polizei und Feuerwehr Rätsel auf: Eine Frau hat mit ihrem Auto den Wildzaun durchbrochen und ist frontal gegen einen Baum gefahren. Jetzt müssen die Experten von der DEKRA ran. An der Raststätte Garbsen-West gibt die „Harley-Owner-Group“ Hannover zum jährlichen Biker-Saisoneröffnungstreffen Gas. Die schweren amerikanischen Maschinen, die in Formation fahren,, lassen auf der A2 keinen unbeeindruckt.

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