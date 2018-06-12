A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 12.06.2018: Folge 18
44 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 12
Maria Enste steht in einer hart umkämpften Branche täglich ihren Mann. In dieser Folge von „Abenteuer Autobahn“ macht die Trucker-Lady unliebsame Bekanntschaften. Die Gebrüder Flörke fahren unterdessen schweres Gerät auf. Das Duo soll an der A2 einen havarierten Lkw aus dem Straßengraben ziehen. Beim Freischaufeln müssen die Abschlepp-Profis darauf achtgeben, dass der Laster nicht umkippt. Und Fahrlehrer Robin macht sich im R8 auf den Weg nach Lünen, um eine Fahrschülerin abzuholen. Mit amtlichen 420 PS führt die Reise anschließend nach Oberhausen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.