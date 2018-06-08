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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 16

DMAXFolge vom 08.06.2018
Folge 16

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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 08.06.2018: Folge 16

44 Min.Folge vom 08.06.2018Ab 12

Verkehrsreporter Jan Seifert geht nahezu jeden Tag mit Pilot Candy in die Luft, um live im Radio über Staus, Baustellen und Unfälle zu berichten. In Lünen macht Fahrschüler Max große Augen: Seine erste Fahrstunde mit einem Elektro-Auto steht an - eine ungewohnte Situation für den Fahranfänger! In der Verkehrsmanagementzentrale Hannover überwachen Holger Hoyer und sein Team jeden Zentimeter der A2 mit Kameras. Dabei erleben sie immer wieder ziemlich skurrile Geschichten!

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