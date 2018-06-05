Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 13

DMAXFolge vom 05.06.2018
Folge 13

Folge 13Jetzt kostenlos streamen

A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 05.06.2018: Folge 13

44 Min.Folge vom 05.06.2018Ab 12

Kraftfahrer Günter Weyer macht sich abends mit einem überbreiten Schwertransport auf den Weg nach Berlin. Seine Fracht: Ein Mobilheim. Das Häuschen hat ordentlich Überbreite. Und prompt gibt es in einer einspurigen Baustelle Stress, denn hier passt der Transport einfach nicht durch! In Braunschweig hat ein Fernbus einen Motorbrand. Während die Feuerwehr löscht, stehen 37 Fahrgäste ratlos hinter der Leitplanke. Wohin sollen sie nun gehen und wie kommen sie an ihr Ziel?

Alle verfügbaren Folgen