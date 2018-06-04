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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 12

DMAXFolge vom 04.06.2018
Folge 12

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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 04.06.2018: Folge 12

44 Min.Folge vom 04.06.2018Ab 12

Nach einem Massenunfall mit sieben Autos gleicht die A2 einem Trümmerfeld. Es gibt einen Toten und zwei Schwerverletzte. LKWs sind nicht beteiligt. Polizei und Feuerwehr ist die Unfallursache noch nicht ganz klar und muss sorgfältig geprüft werden. Die Freiwillige Feuerwehr Börßum übt die Rettung von eingeklemmten LKW-Fahrern. Dafür hat Chef Uwe Frobart zwei schrottreife Fahrzeuge auf den Hof gestellt, an denen die Kollegen für den Ernstfall üben dürfen.

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