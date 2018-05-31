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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge 10

DMAXFolge vom 31.05.2018
Folge 10

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A8 - Abenteuer Autobahn

Folge vom 31.05.2018: Folge 10

45 Min.Folge vom 31.05.2018Ab 12

In Unna muss Abschleppprofi Alexander Widliczek nach einem Auffahrunfall zwei LKWs auseinanderziehen, die sich ineinander verkeilt haben. Doch das entpuppt sich als sehr viel schwieriger als erwartet. Alexander braucht 50 Tonnen Zugkraft, um das Blech voneinander zu trennen. Die Studentin Sangeetha hat mit ihren Eltern etwas vor, was man kaum an einer Autobahn erwartet: sie besuchen den wohl mystischsten Ort an der A2 - einen Hindu-Tempel. Hier wird die tamilische Familie einem Ritual für Götter beiwohnen.

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