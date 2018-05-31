A8 - Abenteuer Autobahn
Folge vom 31.05.2018: Folge 10
45 Min.Folge vom 31.05.2018Ab 12
In Unna muss Abschleppprofi Alexander Widliczek nach einem Auffahrunfall zwei LKWs auseinanderziehen, die sich ineinander verkeilt haben. Doch das entpuppt sich als sehr viel schwieriger als erwartet. Alexander braucht 50 Tonnen Zugkraft, um das Blech voneinander zu trennen. Die Studentin Sangeetha hat mit ihren Eltern etwas vor, was man kaum an einer Autobahn erwartet: sie besuchen den wohl mystischsten Ort an der A2 - einen Hindu-Tempel. Hier wird die tamilische Familie einem Ritual für Götter beiwohnen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.