Abenteuer Leben am Sonntag

Achim on Tour: Eisbein unterm Zuckerhut

Kabel Eins
Folge vom 02.01.2018
Achim on Tour: Eisbein unterm Zuckerhut

Achim on Tour: Eisbein unterm ZuckerhutJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.01.2018: Achim on Tour: Eisbein unterm Zuckerhut

43 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 12

Folklore, Fritteuse und viel Fett - so sehen die deutschen Auswanderer in Brasilien ihre frühere Heimat in Europa. Doch was die Nachkommen der Immigranten als gutbürgerliche deutsche Küche in ihren Lokalen anbieten, ist für "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller zum Haare raufen. In Rio und vor allem im südbrasilianischen Städtchen Pomerode in der Region Blumenau findet Achim deutsche Restaurants namens "Siedlertal", "Wunderwald" und "Schröder". Das Personal spricht deutsch.

