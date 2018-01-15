Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 15.01.2018
Folge vom 15.01.2018: Top X Klassiker aus der deftigen Küche (2)

43 Min.Folge vom 15.01.2018Ab 12

Traditionskoch Andreas Hülsmann kocht drei Klassiker der deutschen Küche, die schnell und einfach zuhause gezaubert sind. Auf der Speisekarte stehen Jägerschnitzel mit Röstkartoffeln, Nudel-Hackpfanne, die vor allem in der heimischen Küche beliebt ist und der Erbseneintopf, das beste Essen für den Winter. Wie die althergebrachten Gerichte ankommen, entscheidet die Jury. Und: Der Wurstretter / Deutsche Schärfemeisterschaft 2017

