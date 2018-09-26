Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.09.2018: Die Bonbonfabrik
43 Min.Folge vom 26.09.2018Ab 12
Das 5-Minuten-Ass: Kennen Sie die Tage, da möchte man wirklich nur nach Hause kommen, alles von sich schmeißen und eine Kleinigkeit essen, ohne dafür ewig in der Küche zu stehen. Wir auch, deshalb gibt es für solche Tage Yannik - er kocht super lecker und super schnell- in exakt 5 Minuten! - Die Elite-Bakery findet man in einer ruhigen Seitenstraße von Fort Kochi, der quirligen Hafenstadt des Indischen Bundestaates Kerala. Schon seit über 50 Jahren wird hier gebacken erst vom Vater, jetzt vom Sohn. James hat damals noch im Holzofen gebacken, heute benutzt er ihn nur noch, um seinen Müll zu verbrennen.
