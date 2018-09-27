Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.09.2018: Boeuf Cidré
42 Min.Folge vom 27.09.2018Ab 12
Kobe, Wagyu oder Black Angus - Das sind bekanntlich die besten Fleischsorten der Welt. Doch nun behauptet ein Franzose, seine Steaks können mit der internationalen Oberliga locker mithalten. Seine Geheimwaffe: Kein Bier, womit das Kobe-Rind aus Japan bekanntlich gemästet wird, sondern Apfelwein. Eine spezielle Diät für Rinder, die es weltweit bis jetzt wirklich nur in der Normandie gibt. - Kann die Jugend auch auf der Deutschen Urlaubsinsel überzeugen? Unser Chefkoch Achim Müller ist diesmal nach Mallorca gereist, um das heraus zu finden.
