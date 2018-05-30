Achim Müller im wilden NamibiaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.05.2018: Achim Müller im wilden Namibia
43 Min.Folge vom 30.05.2018Ab 12
Wie schmeckt eigentlich Antilopen-Hirn? "Abenteuer Leben täglich"-Chefkoch Achim Müller ist ja einiges an kulinarischen Sonderbarkeiten gewohnt. Allerdings wurden seine Geschmacksnerven noch nie so auf die Probe gestellt, wie bei seinem jüngsten Trip ins südwestliche Afrika. In Namibia zeigt ihm Safari-Guide Dieter Reisenauer zusammen mit einheimischen Einwohnern vom Stamme der San, wie man beispielsweise einen Oryx-Antilopenkopf in einer Erdkuhle zubereitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins