Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Achim Müller im wilden Namibia

Kabel EinsFolge vom 30.05.2018
Achim Müller im wilden Namibia

Achim Müller im wilden NamibiaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.05.2018: Achim Müller im wilden Namibia

43 Min.Folge vom 30.05.2018Ab 12

Wie schmeckt eigentlich Antilopen-Hirn? "Abenteuer Leben täglich"-Chefkoch Achim Müller ist ja einiges an kulinarischen Sonderbarkeiten gewohnt. Allerdings wurden seine Geschmacksnerven noch nie so auf die Probe gestellt, wie bei seinem jüngsten Trip ins südwestliche Afrika. In Namibia zeigt ihm Safari-Guide Dieter Reisenauer zusammen mit einheimischen Einwohnern vom Stamme der San, wie man beispielsweise einen Oryx-Antilopenkopf in einer Erdkuhle zubereitet.

Alle verfügbaren Folgen