Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.09.2018: Exklusiv: Der Weg des Burgers
Folge vom 30.09.2018
Beim Burger-Riesen McDonalds gehen weltweit pro Sekunde mehr als 75 Burger über die Ladentheken! Und trotzdem geht der Burger nie aus. In keiner Filiale. Alle Zutaten sind immer ausreichend vorhanden, so groß der Ansturm auch sein mag. Wie ist das möglich? In Duisburg gibt es ein Unternehmen, das vorhersagen kann, wann wie viele Burger wo verkauft werden. Das klingt nach Wahrsagerei. Doch die Mitarbeiter von Havi Logistics scheinen genau das zu können. Sie berechnen jedes einzelne Salatblatt, jedes Patty, jedes Brötchen in monatelanger Planung.
