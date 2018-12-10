Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.12.2018: GoG Rinderzungensalat
43 Min.Folge vom 10.12.2018Ab 12
Viele Dinge machen wir einfach so, wie wir sie schon immer gemacht haben. Dabei übersehen wir so manch einfacheren Weg. Baumarktangestellte Iris Schäfer, der Frankfurter Barista Mergim Muja und E-Mobility Geschäftsmann Niels Jäger bewerten Tipps und Tricks rund um alltägliche Dinge auf ihre Tauglichkeit. - Was passiert eigentlich mit Ware, die im Einzelhandel nicht verkauft wird? Landet sie im Müll? Ganz im Gegenteil! Auch Sachen aus Überproduktionen, Insolvenzware oder Restposten sind ein lukrativer Geschäftszweig.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins