Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.06.2018: Pizza-WM 2018
42 Min.Folge vom 04.06.2018Ab 12
Wer gewinnt die Pizza-WM? In Parma, auf der weltgrößten Pizza-Show und -Messe, starten über 700 Pizzabäcker aus aller Welt, um die beste Pizza zu backen. In verschiedenen Kategorien wie "Größte Pizza", "Schnellster Pizzabäcker", "klassische Pizza" oder "Freestyle" gehen sie ans Werk, um sich den Titel zu holen. Für uns dabei in der Kategorie "klassische Pizza": der im letzten Jahr beste Deutsche Sibin Musev und seine Lebensgefährtin Nedi. Der in Bulgarien geborene, sympathische Sibin gilt als Quereinsteiger und Außenseiter inmitten der italienischen Pizza-Szene.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
