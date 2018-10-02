Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.10.2018: Der Hexer
43 Min.Folge vom 02.10.2018Ab 12
Er kocht mit rostigen Nägeln, Leder oder Steinen: Der Schweizer Sternekoch Stefan Wiesner hat sich mit seiner außergewöhnlichen Naturküche einen großen Namen gemacht. Seit vielen Jahren experimentiert "der Hexer aus dem Entlebuch" mit so ziemlich allen Aromen, die er in der Natur finden kann. Mit dem Wissen von Parfumeuren, Förstern und Archäologen kreiert er Gerichte wie Heu-Suppe mit Kastanienbaum-Schaumwein oder Kuskus mit getrockneter Torferde und Fichtenholzstaub.
