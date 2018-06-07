Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
42 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12

Dass die Jugend von heute nicht kochen kann, musste unser Chefkoch Achim Müller schon mehrmals bitter in Erfahrung bringen. Wie aber verhält es sich mit Sportlern - besser gesagt mit Weltmeistern ihres Fachs? Achim macht die Probe und bittet die ungeschlagenen Kickboxer Marie Lang und Michael Smolik mit zwei anderen jungen Paaren zum Schnitzel-Wettkampf.

