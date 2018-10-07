Wiesn auf dem Wasser! Das Oktoberfest auf hoher SeeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.10.2018: Wiesn auf dem Wasser! Das Oktoberfest auf hoher See
86 Min.Folge vom 07.10.2018Ab 12
4.000 Urlauber feiern eine Woche lang und wollen der originalen "Wiesn" in München Konkurrenz machen. Das ist die Idee der etwas anderen Kreuzfahrt auf der AIDAprima. Doch die Herausforderungen sind ganz andere: So wird das Bier direkt auf dem Schiff gebraut - natürlich mit Meerwasser! Jedoch nur, wenn der Wind nicht zu stark geht. Sonst wird das mit dem Brauen nichts .... Und: Der Schnapp des Monats: Die Thermomix-Alternative/ Elektro-Grill 2.0 - mit 400 Grad zum perfekten Steak
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins