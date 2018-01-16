Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.01.2018: Müll-Mythen
44 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 12
Altglas, Papier und gelber Sack: Keine Frage, Deutschland ist eine Recycling-Nation. Hierzulande wurde 1991 das erste Recycling-System weltweit eingeführt. Aber wissen die Deutschen auch, wie man den Müll richtig trennt? Bringt es überhaupt was, das Altglas nach Farben zu sortieren? Gehört Alu-Folie in den gelben Sack? "Abenteuer Leben" geht den Müll-Mythen auf den Grund. Und: Crazy Britains / GoG Leberkäse Cordon bleu
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
