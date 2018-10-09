Kofferhoffer: Verkaufstricks vom ProfiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.10.2018: Kofferhoffer: Verkaufstricks vom Profi
Wohl jeder hat schon mit dem Gedanken gespielt, sich endlich von Dingen zu trennen, die man nicht mehr braucht und sie im besten Fall auch noch zu Geld zu machen. Doch welche Methode ist die erfolgreichste? Sascha Wolf weiß, wie man mit Gebrauchtwaren Geld verdient. Der Powerseller hat den Test gemacht - mit überraschendem Ergebnis. Und: Elektroauto: Umrüsten statt Neukauf
