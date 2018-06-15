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Abenteuer Leben am Sonntag

Kontrastreportage Fischfang: Seychellen vs. Deutschland

Kabel EinsFolge vom 15.06.2018
Kontrastreportage Fischfang: Seychellen vs. Deutschland

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.06.2018: Kontrastreportage Fischfang: Seychellen vs. Deutschland

44 Min.Folge vom 15.06.2018Ab 12

Traditionell wird auf den Seychellen noch im Einbaum gefischt - ein langes, schmales Holzboot. Fischer Tangi fährt jeden Tag früh morgens mit seiner Tochter Vanessa einige Stunden raus vor die Küste der Insel Praslin, um seine Fischfallen zu leeren und sie neu mit Ködern zu bestücken. Fische lieben frische Kokosnuss und Papayablätter - je mehr Futter desto mehr Fische kann Tangi an die umliegenden Hotels verkaufen.

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