Essen was man sonst wegwirft: Susa und Frank kochen mit Profi-Koch Oliver Schneider im Offenbacher "Kochclub in der Fabrik" leckere Gerichte aus Küchenabfällen. Außerdem testen die beiden die Tauglichkeit von Lebensmittelresten als Alltagshelfer. Die beste Eiscreme, die verrücktesten Cocktails, das leckerste Seafood. Furious Pete ist in einem Gourmetparadies gelandet. Doch die Rede ist nicht von Italien oder Frankreich. Pete besucht die Westküste Kanadas, genauer gesagt Vancouver. Die Metropole am Pazifik ist eine Multikulti-Gesellschaft, die ihresgleichen sucht.

