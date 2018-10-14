Vom ollen Dampfer zur modernen BarJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.10.2018: Vom ollen Dampfer zur modernen Bar
91 Min.Folge vom 14.10.2018Ab 12
Da fährt ein Schiff durch die Straßen Münchens?! Dieses etwas seltsame Bild ging im Februar 2017 durchs Netz. Der Gastronom Daniel Hahn hatte die Idee zu der Aktion. Er kaufte die ausgediente "MS Utting" und ließ sie vom Ammersee nach München bringen. Sein Plan: Aus dem ausgedienten Touri-Dampfer eine Bar bauen. "Abenteuer Leben" hat Transport und Umbau begleitet - mit allen Höhen und Tiefen. Und: Hoffmann übernimmt ... eine Dönerbude / Schwertransporte - Giganten auf Reisen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins