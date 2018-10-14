Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Vom ollen Dampfer zur modernen Bar

Kabel Eins
Folge vom 14.10.2018
Vom ollen Dampfer zur modernen Bar

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.10.2018: Vom ollen Dampfer zur modernen Bar

91 Min.
Ab 12

Da fährt ein Schiff durch die Straßen Münchens?! Dieses etwas seltsame Bild ging im Februar 2017 durchs Netz. Der Gastronom Daniel Hahn hatte die Idee zu der Aktion. Er kaufte die ausgediente "MS Utting" und ließ sie vom Ammersee nach München bringen. Sein Plan: Aus dem ausgedienten Touri-Dampfer eine Bar bauen. "Abenteuer Leben" hat Transport und Umbau begleitet - mit allen Höhen und Tiefen. Und: Hoffmann übernimmt ... eine Dönerbude / Schwertransporte - Giganten auf Reisen

