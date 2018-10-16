Imbissbudencheck Sachsen-Anhalt vs. Rheinland-PfalzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.10.2018: Imbissbudencheck Sachsen-Anhalt vs. Rheinland-Pfalz
44 Min.Folge vom 16.10.2018Ab 12
Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind auf der Suche nach dem besten Imbiss. Heute sind sie kulinarischen Spezialitäten in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt auf der Spur, entdecken dabei Burgbistros, Bauernstübchen und Kultimbisse. Auch die Typen hinter der Theke lassen es nicht an Originalität fehlen.
