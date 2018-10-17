Achims Küchentricks: KartoffelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.10.2018: Achims Küchentricks: Kartoffel
Folge vom 17.10.2018
Philipp aus Flensburg sagt über sich selbst, dass er nicht kochen kann. Deshalb macht es sich Chefkoch Achim zur Aufgabe, ihm das Kochen beizubringen: von Kartoffelsalat, Püree über Pommes bis hin zu Bratkartoffeln. Ob er das schafft?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
