Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Der Weg des holländischen Matjes

Kabel EinsFolge vom 25.06.2018
Der Weg des holländischen Matjes

Der Weg des holländischen MatjesJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.06.2018: Der Weg des holländischen Matjes

42 Min.Folge vom 25.06.2018Ab 12

Nach "Hausfrauen Art", mit Kartoffelsalat oder als Tatar: Der gekühlte Matjes-Hering passt einfach perfekt zum Sommer. Aber nicht jeder Hering kann ein Matjes werden - dafür muss vor allem sein Fettgehalt stimmen. Nur sechs Wochen im Jahr - von Mitte Mai bis Ende Juni - liegt der bei über 16 Prozent. Die Fischfabriken arbeiten in dieser Zeit unter Hochdruck. "Abenteuer Leben täglich" zeigt, was den holländischen Kult-Fisch ausmacht und wie man ihn am besten zubereitet.

Alle verfügbaren Folgen