Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Haustraum in nur zwei Tagen! Das Phänomen Fertighaus!

Kabel EinsFolge vom 25.03.2018
Haustraum in nur zwei Tagen! Das Phänomen Fertighaus!

Haustraum in nur zwei Tagen! Das Phänomen Fertighaus!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.03.2018: Haustraum in nur zwei Tagen! Das Phänomen Fertighaus!

70 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 12

"Abenteuer Leben" begleitet Familie Bisinger auf dem Weg zu ihrem Traum vom Eigenheim. In nur 48 Stunden soll der Bautrupp das Fertighaus aufbauen. Doch wie entstehen die Hauselemente überhaupt? Und was taugt der schnelle Hausbau mit den Fertigteilen wirklich? Billiger ist er, aber auch gut? "Abenteuer Leben" geht dem Phänomen Fertighaus auf den Grund!

Alle verfügbaren Folgen