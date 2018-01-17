Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Wiens Torten-Highlights

Kabel EinsFolge vom 17.01.2018
Wiens Torten-Highlights

Wiens Torten-HighlightsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.01.2018: Wiens Torten-Highlights

44 Min.Folge vom 17.01.2018Ab 12

Kaum eine Stadt ist so berühmt für ihre Torten wie Wien. Hier nennt man sie Mehlspeisen - die Torten und Kuchen, die man gekonnt in Szene setzt. Kein Aufwand ist zu groß - auch wenn das Zuckerwerk am Ende nur von sehr kurzer Lebensdauer ist. Hannah Thalhammer, Süßspeisen-Expertin, begibt sich auf die Reise zu Wiens Torten-Highlights. Und: Weg der Ananas / Hoffmann on Tour: Austernpilze aus dem Bunker

Alle verfügbaren Folgen