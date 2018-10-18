Da Cookste - Mac n' Cheese inside a PizzaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.10.2018: Da Cookste - Mac n' Cheese inside a Pizza
Folge vom 18.10.2018
In Amerika ist alles größer und verrückter - selbst das Essen. Wir haben den neuesten, amerikanischen Kracher im Netz entdeckt: Mac n' Cheese inside a Pizza! Er lässt Männerherzen garantiert höherschlagen. Und wie kocht man so eine Kalorienbombe? Unsere beiden Kochchaoten Thomas und Rudi dürfen sich wieder mal an dem Video versuchen. Die Hamburger Polizei hat eine Schwerpunktkontrolle gemacht und wir haben die Fahrer gefragt: Warum können sie nicht auf das Handy am Steuer verzichten?
