Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Da Cookste - Mac n' Cheese inside a Pizza

Kabel EinsFolge vom 18.10.2018
Da Cookste - Mac n' Cheese inside a Pizza

Da Cookste - Mac n' Cheese inside a PizzaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.10.2018: Da Cookste - Mac n' Cheese inside a Pizza

44 Min.Folge vom 18.10.2018Ab 12

In Amerika ist alles größer und verrückter - selbst das Essen. Wir haben den neuesten, amerikanischen Kracher im Netz entdeckt: Mac n' Cheese inside a Pizza! Er lässt Männerherzen garantiert höherschlagen. Und wie kocht man so eine Kalorienbombe? Unsere beiden Kochchaoten Thomas und Rudi dürfen sich wieder mal an dem Video versuchen. Die Hamburger Polizei hat eine Schwerpunktkontrolle gemacht und wir haben die Fahrer gefragt: Warum können sie nicht auf das Handy am Steuer verzichten?

Alle verfügbaren Folgen