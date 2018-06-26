Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Wurstgeschwister

Kabel Eins
Folge vom 26.06.2018
Die Wurstgeschwister

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.06.2018: Die Wurstgeschwister

42 Min.
Folge vom 26.06.2018
Ab 12

Mit frischen Ideen wollen Anja und Nadine Rüweling dem Metzgereibetrieb ihrer Eltern als die "Wurstgeschwister" neues Leben einhauchen. Die beiden Frauen haben ihre Jobs in Hamburg und Berlin an den Nagel gehängt, um in ihrem Heimatdorf eine "Metzgerei 2.0" aufzuziehen. Während sich Papa Paul und Bruder Daniel um die Herstellung der Leckerbissen kümmern, tüfteln die Mädels laufend an neuen Geschäftsideen.

