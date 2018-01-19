Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

12 Stunden - 12 Gerichte: Hoffmann on Tour Schottland

Kabel EinsFolge vom 19.01.2018
12 Stunden - 12 Gerichte: Hoffmann on Tour Schottland

12 Stunden - 12 Gerichte: Hoffmann on Tour SchottlandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.01.2018: 12 Stunden - 12 Gerichte: Hoffmann on Tour Schottland

44 Min.Folge vom 19.01.2018Ab 12

Hoffmann on Tour in Schottland! Seine Aufgabe ist es diesmal, zwölf typisch schottische Gerichte in zwölf Stunden zu probieren. Dafür erkundet Dirk Hoffmann den Osten des Landes, spürt das schottische Wetter hautnah und trifft sogar auf den Hochadel. Welche schottischen Spezialitäten die Frohnatur verspeist und ob er die Challenges schafft, zeigt "Abenteuer Leben täglich".

