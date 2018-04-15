Ein Traumhaus aus sieben MetallcontainernJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.04.2018: Ein Traumhaus aus sieben Metallcontainern
Eine Firma bietet in Deutschland komplette Häuser an, die aus Containermodulen gebaut wurden. Lohnt sich der ungewöhnliche Hausbau? Weitere Themen: Die Ice Road Truckerin / DIY Outdoor
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
