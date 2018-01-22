DIY mit Kenny - Die Fernsehrückwand mit besonderen GadgetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.01.2018: DIY mit Kenny - Die Fernsehrückwand mit besonderen Gadgets
Folge vom 22.01.2018
Die gute alte Röhre hat ausgedient, und in jedem Haushalt gibt es mittlerweile einen Flachbildfernseher. Sie bieten eine tolle Bildqualität und lassen sich einfach an die Wand hängen. Doch was bleibt, sind die lästigen Kabel, die dann runterhängen. Was tun? Kenny hat die Idee! Und: Spezialitätenbattle Schleswig-Holstein
