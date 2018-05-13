Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.05.2018: Bert baut ... Wohnzimmer!
75 Min.Folge vom 13.05.2018Ab 12
Bert Bitzer ist zurück! "Abenteuer Leben" zeigt den 55-jährigen unerschrockenen Heimwerker mit seinem neuesten Projekt: Das 50 Quadratmeter Wohnzimmer der Familie ist mehr eine Art Lagerraum. Außerdem klafft in der Wand ein Loch, die Farbe ist schmuddelig, der Fußbodden oll. Kurzum: Das Wohnzimmer wird renoviert. Bert, Gattin Andrea und Schwiegersohn Sascha packen es an! Eine Familie, ein Wohnzimmer, vier Tage Zeit - und ein Budget von 2.000 Euro.
