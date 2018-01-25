Lardo - das weiße Gold von CarraraJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.01.2018: Lardo - das weiße Gold von Carrara
44 Min.Folge vom 25.01.2018Ab 12
Lardo - es ist das Fett. Das pure Fett. Zehn Monate lang reift es. Am Ende entsteht eine köstliche Delikatesse. 40 Euro pro Kilo kostet dann das weiße Gold Carraras. Was macht es so besonders? Und was hat der berühmte Carrara Marmor mit Fett zu tun? Wir lösen das Geheimnis. Und: Life Hacks 49 - gute Vorsätze
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins