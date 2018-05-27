Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fast Food statt Fahrkarten - Ein Linienbus wird zum Foodtruck

Kabel EinsFolge vom 27.05.2018
Folge vom 27.05.2018: Fast Food statt Fahrkarten - Ein Linienbus wird zum Foodtruck

88 Min.Folge vom 27.05.2018Ab 12

Alireza Shirvani und Philipp Kälberer setzen alles auf eine Karte: Sie haben ihre Jobs aufgegeben und ihre gesamten Ersparnisse investiert, um den Traum ihres Lebens in die Tat umzusetzen: Die Eröffnung eines eigenen Foodtrucks. Dafür haben sie sich ausgerechnet einen ausrangierten Linienbus ausgesucht. Und: Jägermeister: Wie wird ein Altherren-Getränk zum Kult? / Die neuesten Food-Trends

