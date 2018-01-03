Die perfekte Illusion: Der Grand Canyon in der FußgängerzoneJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.01.2018: Die perfekte Illusion: Der Grand Canyon in der Fußgängerzone
43 Min.Folge vom 03.01.2018Ab 12
Unfassbar, was Gregor Wosik und sein Team mitten in der Wilhelmshavener Innenstadt beim Streetart-Festival geschaffen haben. Eine Illusion, die unser Auge ganz bewusst austrickst: Jules Vernes "Nautilus" und ein Schiffswrack finden sich in einer tiefen Schlucht in der Stadt an der Nordsee wieder. Eine täuschend echte Illusion! Wie haben die 3D-Künstler es geschafft, unsere Gehirne so hinters Licht zu führen? Und: Reise zum kältesten Ort der Welt
