Abenteuer Leben am Sonntag

Cheddar: der neue Gouda?

Kabel Eins Folge vom 29.01.2018
Cheddar: der neue Gouda?

Cheddar: der neue Gouda?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.01.2018: Cheddar: der neue Gouda?

42 Min. Ab 12

Nicht Gouda oder Emmentaler, sondern Cheddar soll der beliebteste Käse der Welt sein. Auch in Deutschland gewinnt er immer mehr Fans. Doch was macht den Käse so besonders? "Abenteuer Leben täglich" begibt sich auf Spurensuche in die Heimat des Cheddars. Im kleinen Ort Cheddar in England gibt es nur noch eine Käserei, welche den originalen Cheddar ganz traditionell herstellt. Und: Rausch am Steuer - Alkohol- und Drogenkontrolle

