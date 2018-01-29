Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.01.2018: Cheddar: der neue Gouda?
42 Min.Folge vom 29.01.2018Ab 12
Nicht Gouda oder Emmentaler, sondern Cheddar soll der beliebteste Käse der Welt sein. Auch in Deutschland gewinnt er immer mehr Fans. Doch was macht den Käse so besonders? "Abenteuer Leben täglich" begibt sich auf Spurensuche in die Heimat des Cheddars. Im kleinen Ort Cheddar in England gibt es nur noch eine Käserei, welche den originalen Cheddar ganz traditionell herstellt. Und: Rausch am Steuer - Alkohol- und Drogenkontrolle
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
