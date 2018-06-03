Der spektakulärste Wasserpark der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.06.2018: Der spektakulärste Wasserpark der Welt
Folge vom 03.06.2018Ab 12
Die Insel Hainan im Süden Chinas gilt als das "Hawaii Asiens". Neben traumhaften Stränden soll es dort nun auch den neuesten und spektakulärsten Wasserpark der Welt geben. "Abenteuer Leben"- Urlaubs-Experte Kai Böcking checkt, ob sich ein Urlaub auf Hainan auch für uns Deutsche lohnt. Weitere Themen: Tommy Scheel gibt bei der DTM Vollgas / Die Camping-Stadt / Die neuesten Freizeit-Gadgets
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
12
