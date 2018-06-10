Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.06.2018
89 Min.Folge vom 10.06.2018Ab 12

Pünktlich zum Start der Feriensaison rüstet sich der spanische Campingplatz "Aquarius" für den größten Ansturm des Jahres: Mehr als 1.500 deutsche Urlauber werden am Stichtag gleichzeitig anreisen und den deutschen Familienbetrieb an der Costa Brava in Beschlag nehmen. Und: Sebastian Lege testet: Kann der "Feuertopf" die Grill-Welt aufmischen? / Mit dem halben Kochtopf in Kroatien

