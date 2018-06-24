Thema u. a.: Die Zapf-Revolution für Jedermann!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.06.2018: Thema u. a.: Die Zapf-Revolution für Jedermann!
47 Min.
Es ist ein Lebensgefühl für das ganze Jahr. Bei Wind und Wetter ein Feuer machen und Fleisch anbraten und dann in den Rauch das Fleisch bei niedriger Temperatur ganz langsam garen lassen.
