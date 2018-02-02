Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 02.02.2018
44 Min.Folge vom 02.02.2018Ab 12

Er gilt als I-Tüpfelchen eines guten Tropfens und sorgt angeblich für Geschmack und Haltbarkeit: der Naturkorken. Jährlich verschließt er bis zu 12 Milliarden Weinflaschen. Doch hat der Verschluss wirklich Einfluss auf die Qualität des Weines? Hält der Wein länger, wenn er mit einem Korken verschlossen ist? "Abenteuer Leben" geht dem Geheimnis des Weinkorkens auf den Grund. Und: YouTube-Phänomen Hydraulikpresse

