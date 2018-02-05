Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Lecker Schmecker Küchenabfälle (2)

Kabel Eins
Folge vom 05.02.2018
Lecker Schmecker Küchenabfälle (2)

Lecker Schmecker Küchenabfälle (2)Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.02.2018: Lecker Schmecker Küchenabfälle (2)

Folge vom 05.02.2018

Jeder kennt es: Man kocht und hat danach viel zu viel übrig und zusätzlich auch noch Unmengen an Abfall produziert. Thomas Haus, Profi-Koch und Inhaber vom Goldman Restaurant in Frankfurt, zeigt Laura und Jonas was man aus Essensrestern noch Leckeres zubereiten kann. Außerdem probieren Laura und Jonas aus, welche Lebensmittel-Abfälle nützliche Alltagshelfer sind. Und: Kampf gegen Langfinger im Baumarkt

