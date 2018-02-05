Lecker Schmecker Küchenabfälle (2)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.02.2018: Lecker Schmecker Küchenabfälle (2)
Folge vom 05.02.2018Ab 12
Jeder kennt es: Man kocht und hat danach viel zu viel übrig und zusätzlich auch noch Unmengen an Abfall produziert. Thomas Haus, Profi-Koch und Inhaber vom Goldman Restaurant in Frankfurt, zeigt Laura und Jonas was man aus Essensrestern noch Leckeres zubereiten kann. Außerdem probieren Laura und Jonas aus, welche Lebensmittel-Abfälle nützliche Alltagshelfer sind. Und: Kampf gegen Langfinger im Baumarkt
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins