Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.02.2018: Drohnenrennen: Finale Berlin
44 Min.Folge vom 07.02.2018Ab 12
Starwars-Feeling. Sie sind 700 Gramm schwer und fliegen 140 km/h: Renndrohnen. Die Piloten steuern sie per Fernbedienung via einer sogenannten FPV-Brille, mit der sie quasi durch die auf dem Flugobjekt montierte Kamera gucken. So entsteht das Gefühl, selbst in der Drohne zu sitzen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
