Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.07.2018: Mein verrückter Nachbar - Little Britain
42 Min.Folge vom 04.07.2018Ab 12
In Linz am Rhein lebt der gebürtige Engländer Gary Blackburn mit seiner Familie. Vor über 30 Jahren kam er aus Nottingham nach Deutschland und bietet mit seinem "Baumdienst Siebengebirge" professionelle Baumpflege an. Kann sich auch Madita von Hülsen in Linz am Rhein einen Tag wie in England fühlen? Und: Der mobile Rock 'n' Roll Discounter
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
