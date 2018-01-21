Schrottkarre ... oder doch noch fahrtauglich? Das ist der strengste TÜV der Welt!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.01.2018: Schrottkarre ... oder doch noch fahrtauglich? Das ist der strengste TÜV der Welt!
89 Min.Folge vom 21.01.2018Ab 12
Das heutige Top-Thema: Schrottkarre ... oder doch noch fahrtauglich? Auf der Suche nach dem strengsten TÜV der Welt! Eine wahrlich skurrile Reise zu TÜV-Prüfungen in Indien, Japan, Dubai und den USA.
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
12
