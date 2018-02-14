Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.02.2018: Valentinstag-Fastfood
33 Min.Folge vom 14.02.2018Ab 12
Liebe geht durch den Magen - besonders am Valentinstag! Aber wer sagt denn eigentlich, dass heute ein teures und aufwändiges Candle-Light-Dinner auf dem Programm stehen muss? Unser Stefan Opgen-Rhein präsentiert ein Valentinstags-Menü, das romantisch, schnell und auch lecker ist. Wow-Faktor garantiert!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins